Здравствуйте, уважаемые исполнители. Появилась необходимость изменить айдентику бренда (лого, стиль, сайт и т.д.) У нас бренд женской спортивной одежды, нижнего белья, одежды для дома Ранее самостоятельно ...
Логотип для платформы
Всем привет, ребят, задача такая: нужно сделать логотип для платформы Dish&fork. Краткое описание платформы: Самая крупная площадка по выбору и созданию кондитерских изделий. Место, где встречаются повара и клиенты со всего мира. Необходимо чтобы логотип был как то связан с кондитерскими изделями. Логотипы, которые нравятся клиенту прикрепленны
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