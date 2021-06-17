Логотип для платформы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок741 просмотр
#1$20

Всем привет, ребят, задача такая: нужно сделать логотип для платформы Dish&fork. Краткое описание платформы: Самая крупная площадка по выбору и созданию кондитерских изделий. Место, где встречаются повара и клиенты со всего мира. Необходимо чтобы логотип был как то связан с кондитерскими изделями. Логотипы, которые нравятся клиенту прикрепленны

4 года назад
yaroslavtarasov
Ярослав 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Alien7
Алина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
4 года назад
Все супер, работа на уровне, победа в конкурсе
Спасибо за интересный конкурс. Всё супер.

Заявки фрилансеров

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Alien7
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