Необходимо разработать логотип компании
Нужен логотип
Необходимо сделать логотип для автосервиса
Требования к логотипу:
-должен хорошо ложиться в favicon
-быть весьма простым и читаемым
-основное его предназначение - использование на сайте и Instagram
Предлагайте свою цену и сроки
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