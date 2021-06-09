Нужен логотип

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Закрыт45 заявок563 просмотра

Необходимо сделать логотип для автосервиса

Требования к логотипу:

-должен хорошо ложиться в favicon

-быть весьма простым и читаемым

-основное его предназначение - использование на сайте и Instagram

Предлагайте свою цену и сроки

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