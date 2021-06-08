Сделать логотип в векторе.

Необходим логотип для нового бизнеса в сфере фаст-фуд, мексиканская еда. Оформление в мексиканском стиле, чтобы было понятно, здесь продается мексиканская еда, должен присутствовать бык или его голова, агрессивный или с улыбкой и надпись Burrito ...