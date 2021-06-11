Создание логотипа, визитки и "thank you" -карточки

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Завершен8 заявок752 просмотра

Добрый день,

- Необходимо создать логотип. Тема - мыло ручной работы.

- Также, нужна визитка и "thank you" карточка, которая вкладывается в коробку с заказом.

Тихон

4 года назад
Tikhon1974
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год назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
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7 месяцев назад
4 года назад
$65
6 дней
Escrow
Только положительные эмоции от сотрудничества с Еленой! Она по-максимуму вовлечена в процесс, работает оперативно и качественно, справедливая цена, и приятное общение. Рекомендую всем! Обязательно буду обращаться еще!
Очень понравилось сотрудничество: приятный, общительный клиент, понимает, чего хочет. Дал не только полное техзадание, но и визуализировал как нужно. Буду рада новым заказам. Однозначно рекомендую!

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