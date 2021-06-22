Логотип компании, занимающейся оценкой качества сервиса (обслуживания)

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Завершен20 заявок671 просмотр

CHECK INSIGHT - компания, занимающаяся оценкой качества сервиса (обслуживания) различных предприятий розничной торговли и услуг. Сайт здесь. Нужен абсолютно новый логотип. Просьба не подавать заявки при отсутствии подобного рода работ (логотипов) в портфолио. В рамках данного заказа нужна интересная идея для логотипа и эскиз в любом виде и качестве с минимальными трудозатратами. Если идея и эскиз нравятся, то, при необходимости, доработаем в отдельном заказе. Существенным преимуществом к заявке будет, если в ней сразу будет сформулирована идея изображения логотипа.

4 года назад
YAlex84
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
$70
13 дней
Заказывал логотип у Светланы. Отличный специалист. Неутомительный бриф с вопросами по существу. Минимум вопросов и максимум соответствия ожиданиям. Все представленные варианты были полноценно отработаны, без акцента на какой-то один. Категорически рекомендую!
Алексей, очень положительный заказчик - очень вежливый, предупредительный. Подробно заполнил бриф, был постоянно на связи и работу оплатил в полном объёме и без задержек.

Заявки фрилансеров

Виолетта
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
115 отзывов
4 года назад
Валерий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
4 года назад
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Анна
 
40 лет
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447 отзывов
4 года назад
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Логотипы и Знаки
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
4 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов
4 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
4 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
629 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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Лучший дизайнер логотипов марта
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