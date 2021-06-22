Логотип компании, занимающейся оценкой качества сервиса (обслуживания)

CHECK INSIGHT - компания, занимающаяся оценкой качества сервиса (обслуживания) различных предприятий розничной торговли и услуг. Сайт здесь. Нужен абсолютно новый логотип. Просьба не подавать заявки при отсутствии подобного рода работ (логотипов) в портфолио. В рамках данного заказа нужна интересная идея для логотипа и эскиз в любом виде и качестве с минимальными трудозатратами. Если идея и эскиз нравятся, то, при необходимости, доработаем в отдельном заказе. Существенным преимуществом к заявке будет, если в ней сразу будет сформулирована идея изображения логотипа.