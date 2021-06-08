Требуется создать логотип для магазина женской уходовой косметики с названием «SketchSkin” Должен помещаться на профильном фото в Инстаграмм и красиво смотрится на визитках и сайте. Выполнен в нежных цветах. Также можно как-то использовать ...
Логотип для сайта, посвященного грилям
Необходимо создать логотип для сайта, посвященного грилям lawnchefworld.com. Шрифты, использованные при создании логотипа должны быть бесплатно доступны для коммерческого использования (пожалуйста, указывайте названия использованных шрифтов). В случае, если при создании логотипа будут использованы стоковые векторы - укажите прямую ссылку на такие векторы. Логотип должен быть выполнен в двух вариантах - цветном и монохромном. Логотип должен быть предоставлен в векторе (ai) и png.
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