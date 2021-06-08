Логотип для сайта, посвященного грилям

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1181 просмотр
#1$80
#2$20

Необходимо создать логотип для сайта, посвященного грилям lawnchefworld.com. Шрифты, использованные при создании логотипа должны быть бесплатно доступны для коммерческого использования (пожалуйста, указывайте названия использованных шрифтов). В случае, если при создании логотипа будут использованы стоковые векторы - укажите прямую ссылку на такие векторы. Логотип должен быть выполнен в двух вариантах - цветном и монохромном. Логотип должен быть предоставлен в векторе (ai) и png.

4 года назад
vetrianka
Алексей 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Спасибо за интересную идею в конкурсе на создание логотипа для сайта. Заслуженная победа.
Спасибо за высокую оценку! Интересный проект, приятно было поучаствовать!
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
Степан подал заявку на конкурс по созданию логотипа для сайта первым и с запасом выиграл его. Очередная отличная работа, спасибо.
Отличный заказчик, с которым комфортно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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