# 1 — $ 80 # 2 — $ 20

Необходимо создать логотип для сайта, посвященного грилям lawnchefworld.com. Шрифты, использованные при создании логотипа должны быть бесплатно доступны для коммерческого использования (пожалуйста, указывайте названия использованных шрифтов). В случае, если при создании логотипа будут использованы стоковые векторы - укажите прямую ссылку на такие векторы. Логотип должен быть выполнен в двух вариантах - цветном и монохромном. Логотип должен быть предоставлен в векторе (ai) и png.