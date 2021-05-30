Дизайн визитки + логотип

Нужно придумать дизайн визитки 2 стороны.

с 1 стороны описать название телефон , текст типа перенесем бизнес в онлайн или начни зарабатывать больше. УТП короче придумать, а сзади какие услуги и цены От

как то так вижу что ли) с фантазией и креативом супер туго:)

+ логотип. Подробности опишу в ЛС