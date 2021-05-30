Необходимо сделать логотип для интернет-магазина. Текущий логотип делался на коленке и его надо срочно менять. Эскизов нет. Жду предложения от вас. Бюджет ограничен.
Дизайн визитки + логотип
Нужно придумать дизайн визитки 2 стороны.
с 1 стороны описать название телефон , текст типа перенесем бизнес в онлайн или начни зарабатывать больше. УТП короче придумать, а сзади какие услуги и цены От
как то так вижу что ли) с фантазией и креативом супер туго:)
+ логотип. Подробности опишу в ЛС
Заявки фрилансеров
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