Логотип для сайта + favicon

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Завершен31 заявка820 просмотров

Необходимо сделать логотип для интернет-магазина. Текущий логотип делался на коленке и его надо срочно менять. Эскизов нет. Жду предложения от вас. Бюджет ограничен.

4 года назад
melavcorp
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Отличная работа! Спасибо. Рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно, спасибо за проект

Заявки фрилансеров

Дарья
 
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amina-v
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