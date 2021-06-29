Сделать логотип ТЗ в файле.
Логотип
Компания B1 Labs предоставляет услуги подготовки технической документации для IT компаний.
Нужен логотип в трех вариациях:
- общий B1 Labs
- для учебного центра B1 Labs Academy
- для центра корпоративного консалтинга B1 Labs Consulting
Предложения по корпоративным цветам/шрифтам будут плюсом
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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