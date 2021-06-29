Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок2223 просмотра
#1$50

Компания B1 Labs предоставляет услуги подготовки технической документации для IT компаний.

Нужен логотип в трех вариациях:

- общий B1 Labs

- для учебного центра B1 Labs Academy

- для центра корпоративного консалтинга B1 Labs Consulting

Предложения по корпоративным цветам/шрифтам будут плюсом

4 года назад
Youra
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Отличная работа, профессионализм, прекрасная коммуникация. Выполнил все пожелания и правки. Рекомендую!
Спасибо за отличный конкурс! Всё супер, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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Анастасия
 
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ТОП-5
Логотипы и Знаки
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4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Ярослав
 
25 лет
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2 года назад
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Тимур
 
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St_ViT
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4 года назад
4 года назад