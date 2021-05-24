Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо сделать логотип и следующим заказом еще визитку и фирменный бланк. Страница в фигме https://www.figma.com/file/4uNgyebUTha7FmNRLw6G1G/Yacht_Charter_2 Общая инфа - Фирма для которой ...
Логотип для студии дизайна интерьера
Добрый день!
Разработайте пожалуйста логотип для студии дизайна интерьера. Название уже есть.
Есть 2 цвета в которых будет оформлен сайт, нужно чтобы логотип сочетался со всем остальным сайтом.
Люблю минималистичные логотипы, но с выдумкой. Не просто написать название красивым шрифтом, а добавить какой-то графический элемент, чтобы
его можно было разместить на Фавикон (вкладку в браузере), на аватар в Инстаграм.
Заявки фрилансеров
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