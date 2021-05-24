Добрый день!

Разработайте пожалуйста логотип для студии дизайна интерьера. Название уже есть.

Есть 2 цвета в которых будет оформлен сайт, нужно чтобы логотип сочетался со всем остальным сайтом.

Люблю минималистичные логотипы, но с выдумкой. Не просто написать название красивым шрифтом, а добавить какой-то графический элемент, чтобы

его можно было разместить на Фавикон (вкладку в браузере), на аватар в Инстаграм.