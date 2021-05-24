Логотип для студии дизайн интерьера

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Добрый день!

Разработайте пожалуйста логотип для студии дизайна интерьера. Название уже есть.

Есть 2 цвета в которых будет оформлен сайт, нужно чтобы логотип сочетался со всем остальным сайтом.

Люблю минималистичные логотипы, но с выдумкой. Не просто написать название красивым шрифтом, а добавить какой-то графический элемент, чтобы

его можно было разместить на Фавикон (вкладку в браузере), на аватар в Инстаграм.

4 года назад
grusterdenis
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Виктория
 
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