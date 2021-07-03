Логотип передам только приватно в cpt. Вернуть результат нужно будет также в редактируемом виде. Предлагаю следующий вариант - показываете скриншот своей доработки в любом качестве - получаете оговоренную сумму. В части доработки нужно будет слегка ...
Логотип - Для бизнеса по аренде яхт
Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо сделать логотип и следующим заказом еще визитку и фирменный бланк.
Страница в фигме
https://www.figma.com/file/4uNgyebUTha7FmNRLw6G1G/Yacht_Charter_2
Общая инфа
- Фирма для которой делается лого называется Nordship & Faurby Yacht Charter (дальше NFYC).
- NFYC официальный партнер Faurby (http://faurby.dk) и Nordship (https://www.nordship.dk/en).
- Faurby и Nordship: фирмы по строительству яхт.
- NFYC принадлежит бизнесмену у которого есть 1 яхта от Faurby и 1 яхта от Nordship. В перспективе будет еще больше яхт от Faurby и Nordship.
- Услуги NFYC:
1. Сдача обеих яхт на прокат. Яхта сдается минимум на 1 неделю; важно
2. Коучинг по налогам (как купить яхту дешево и т.д.); Коучинг стоит экстра. Яхты можно арендовать без коучинга; важно
3. Тренинги для шкиперов; менее важно
- Целевая аудитория NFYC это
(0. Мужчины 40+)
1. Люди которые хотят построить яхту у Faurby или Nordship и перед этим хотят прокатится на яхте которую эти фирмы строили чтобы убедиться в качестве;
2. Бизнесмены заинтересованные в яхтах и коучинге по налогам;
3. Шкиперы которые хотят потренировался катаясь на яхте сами;
4. Люди которые хотят стать шкиперами;
5. Просто семейный отдых;
6. Разные командные мероприятия типа: team building measures, кооператив и т.д.;
Босс фирмы NFYC
- 54 года
- немец
- сказал
- сделал
- заработал деньги на строительстве недвижимости
- человек простой, добрый, деньги на показ не выставляет
- всю жизнь занимается спортом (триатлон) и очень в этом хорош (может быть можно акцентировать внимание именно на этом пункте, но это не обязательно)
Конкретика по логотипу
- 2 варианта: монокром и цветной
- По стилю пожалуйста ориентироваться на веб страницу (ссылка сверху).
- логотип нужен для сайта (в 1. меню и 2. подвале/футере), визиток, фирменного бланка + мб в будущем для чего-то другого.
- В файлах снизу 2 варианта лого которые я быстро сделал пока делал страницу. Первый вариант с "Yacht Charter" в одну строку а второй в две строки. В две строки выглядит симметричней но сильно много места занимает на сайте в меню. В таком случае в принципе можно убрать Friedhelm Ahler.
Совершенно не обязательно делать лого таким как в примерах снизу! Можно сделать совсем что-то другое. Не текстовые варианты тоже приветствуются
Победитель конкурса
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