Логотип - Для бизнеса по аренде яхт

# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо сделать логотип и следующим заказом еще визитку и фирменный бланк.

Страница в фигме

https://www.figma.com/file/4uNgyebUTha7FmNRLw6G1G/Yacht_Charter_2

Общая инфа

- Фирма для которой делается лого называется Nordship & Faurby Yacht Charter (дальше NFYC).

- NFYC официальный партнер Faurby (http://faurby.dk) и Nordship (https://www.nordship.dk/en).

- Faurby и Nordship: фирмы по строительству яхт.

- NFYC принадлежит бизнесмену у которого есть 1 яхта от Faurby и 1 яхта от Nordship. В перспективе будет еще больше яхт от Faurby и Nordship.

- Услуги NFYC:

1. Сдача обеих яхт на прокат. Яхта сдается минимум на 1 неделю; важно

2. Коучинг по налогам (как купить яхту дешево и т.д.); Коучинг стоит экстра. Яхты можно арендовать без коучинга; важно

3. Тренинги для шкиперов; менее важно

- Целевая аудитория NFYC это

(0. Мужчины 40+)

1. Люди которые хотят построить яхту у Faurby или Nordship и перед этим хотят прокатится на яхте которую эти фирмы строили чтобы убедиться в качестве;

2. Бизнесмены заинтересованные в яхтах и коучинге по налогам;

3. Шкиперы которые хотят потренировался катаясь на яхте сами;

4. Люди которые хотят стать шкиперами;

5. Просто семейный отдых;

6. Разные командные мероприятия типа: team building measures, кооператив и т.д.;

Босс фирмы NFYC

- 54 года

- немец

- сказал

- сделал

- заработал деньги на строительстве недвижимости

- человек простой, добрый, деньги на показ не выставляет

- всю жизнь занимается спортом (триатлон) и очень в этом хорош (может быть можно акцентировать внимание именно на этом пункте, но это не обязательно)

Конкретика по логотипу

- 2 варианта: монокром и цветной

- По стилю пожалуйста ориентироваться на веб страницу (ссылка сверху).

- логотип нужен для сайта (в 1. меню и 2. подвале/футере), визиток, фирменного бланка + мб в будущем для чего-то другого.

- В файлах снизу 2 варианта лого которые я быстро сделал пока делал страницу. Первый вариант с "Yacht Charter" в одну строку а второй в две строки. В две строки выглядит симметричней но сильно много места занимает на сайте в меню. В таком случае в принципе можно убрать Friedhelm Ahler.

Совершенно не обязательно делать лого таким как в примерах снизу! Можно сделать совсем что-то другое. Не текстовые варианты тоже приветствуются