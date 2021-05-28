Логотип интернет магазина

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Завершен16 заявок347 просмотров

Нужен логотип интернет магазина органической тематики.

Векторный формат, приветствуется минимализм, учитывать что логотип может быть в монохроме и использоваться при брендировании продукции.

4 года назад
Garret
37 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

amzbn
30 лет
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2 года назад
4 года назад
$25
3 дня
Escrow
Всем доволен. Рекомендую.
Всегда на связи, оплата моментальная! Постановка задачи отлично) Рекомендую Алексея к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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