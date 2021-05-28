Графический дизайнер #Adobe illustrator #Adobe Photoshop
👋 Привет!
Меня зовут Андрей, я занимаюсь разработкой логотипов, визиток, флаеров, баннеров, вывесок, иконок и тд.
✔️ Провожу бриф для понимания задачи. БРИФ
✔️ Разрабатываю дизайн в Adobe illustrator, Adobe Photoshop.
✔️ Любой размер, форматы .ai .svg .eps .psd .pdf .png .jpeg
✔️ Предложу несколько вариантов.
✔️ РАБОТАЮ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ!
Связь со мной
✔️ Telegram @amzbn
✔️ Intagram @zbndesign
✔️ WhatsApp по запросу.
✔️ Личные сообщения Weblancer
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$20
средняя цена заказа
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8
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Портфолио
- Логотип для HOME FARMER155 просмотров
- Логотип для ИзоЛьна132 просмотра
- Логотип для Willkinz137 просмотров
- Логотип для GreeNext141 просмотр
- Визитка ОБЕДИН и партнеры119 просмотров
- Визитка для Olga Chernikova109 просмотров
- Визитка для Coffee airlines101 просмотр
- Логотип дя Maldivy.ru118 просмотров
- Логотип для ИзоЛьна112 просмотров
- Логотип для ОБЕДИН и партнеры102 просмотра
- Логотип для ANIKS lab130 просмотров
- Логотип для M1 GROUP110 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Все как всегда на высоте. Отличный заказчик, четкая задача, правки по делу) Оплата моментальная!
$10
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Всегда на связи, приятный в общении заказчик:) постановка задачи 5+ Оплата моментальная. Все хорошо 👌🏼 Продолжаем сотрудничать.
$25
10 баллов
3 года назад
Все хорошо)
Ответный отзыв
Всё хорошо 👌🏼 Всегда на связи, оплата моментальная!
$30
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, приятно было сотрудничать с вами.
Ответный отзыв
Коммуникация на высоте, приятный человек:) Оплата моментальная! Рекомендую и надеюсь на будущее сотрудничество!
$25
10 баллов
3 года назад
Всем доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всегда на связи, оплата моментальная! Постановка задачи отлично) Рекомендую Алексея к сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
15 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#133
Фирменный стиль
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#96
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#114
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#161
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#257
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#284