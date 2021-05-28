amzbn

Андрей amzbn

 
29 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Графический дизайнер #Adobe illustrator #Adobe Photoshop

👋 Привет!

Меня зовут Андрей, я занимаюсь разработкой логотипов, визиток, флаеров, баннеров, вывесок, иконок и тд.

✔️ Провожу бриф для понимания задачи. БРИФ﻿

✔️ Разрабатываю дизайн в Adobe illustrator, Adobe Photoshop.

✔️ Любой размер, форматы .ai .svg .eps .psd .pdf .png .jpeg

✔️ Предложу несколько вариантов.

✔️ РАБОТАЮ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ!

Связь со мной 

✔️ Telegram @amzbn

✔️ Intagram @zbndesign

✔️ WhatsApp по запросу.

✔️ Личные сообщения Weblancer

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
17272
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Создание размерной таблицы для детской одежды
Все отлично! Спасибо!
Все как всегда на высоте. Отличный заказчик, четкая задача, правки по делу) Оплата моментальная!
Ответный отзыв
17272
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Отредактировать фотографии
Все отлично! Спасибо!
Всегда на связи, приятный в общении заказчик:) постановка задачи 5+ Оплата моментальная. Все хорошо 👌🏼 Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
$25
10 баллов
3 года назад
Логотип мини-сайта
Все хорошо)
Всё хорошо 👌🏼 Всегда на связи, оплата моментальная!
Ответный отзыв
webiland
38 летАзербайджан
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа
Спасибо за работу, приятно было сотрудничать с вами.
Коммуникация на высоте, приятный человек:) Оплата моментальная! Рекомендую и надеюсь на будущее сотрудничество!
Ответный отзыв
Garret
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
3 года назад
Логотип интернет магазина
Всем доволен. Рекомендую.
Всегда на связи, оплата моментальная! Постановка задачи отлично) Рекомендую Алексея к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
15 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#133
Фирменный стиль
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#96
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#114
Верстка полиграфии
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#161
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#257
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#284
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