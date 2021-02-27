Требуется разработать логотип на основе существующего
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать логотип для агентства по организации мероприятии в двух вариантах. Для первого варианта есть идея которую нужно реализовать, идея для второго варианта будет предложено со стороны дизайнера.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать логотип товарного знака.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Доброго времени суток. Требуется нарисовать флип флоп (в стиле поп арт) портрет, рассматривается фрилансеры с опытом работы. Прошу предоставить примеры ваших работ. Для тех кто не знает что такое флип флоп портрет: https://www.youtube.com/watch?v=2TxMDJTBtmQИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать дизайн концепцию журнала для компании по разработке софтов, мобильных приложении и веб сайтов. В журнале (каталог портфолио) в основном будет использована скрины веб сайтов, инфтерфейс приложении. Количество страниц: 30-40. Уникальные страницы: 5-8 (количество ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать флип флоп портрет на основе фотографии. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=2TxMDJTBtmQ Работа не сложная, портрет должен быть простенким, так как потом на принте будет вырезатся, портретов много, после первой работы предпологается дальнейшее сотрудничество.Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт3 года назад