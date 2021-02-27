webiland

Эльман Абиев webiland

 
38 летАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработка логотипа для агентства по организации мероприятии
Благодарю за сотрудничество.
Спасибо за работу, было приятно с вами сотрудничать.
Ответный отзыв
amzbn
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа
Коммуникация на высоте, приятный человек:) Оплата моментальная! Рекомендую и надеюсь на будущее сотрудничество!
Спасибо за работу, приятно было сотрудничать с вами.
Ответный отзыв
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$40
10 баллов
3 года назад
Требуется разработать логотип
Спасибо за интересный проект! Только позитивное впечатление от сотрудничества.
Спасибо вам за очередную успешно проделанную работу.
Ответный отзыв