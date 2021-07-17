Разработка логотипа для агентства по организации мероприятии

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Завершен32 заявки879 просмотров

Требуется разработать логотип для агентства по организации мероприятии в двух вариантах. Для первого варианта есть идея которую нужно реализовать, идея для второго варианта будет предложено со стороны дизайнера. 

4 года назад
webiland
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Выбранный исполнитель

azarnov
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Спасибо за работу, было приятно с вами сотрудничать.
Благодарю за сотрудничество.

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