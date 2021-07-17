Разработка логотипа для агентства по организации мероприятии

Разработка трех логотипов
Логотипы и Знаки40 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется разработать логотип для агентства по организации мероприятии в двух вариантах. Для первого варианта есть идея которую нужно реализовать, идея для второго варианта будет предложено со стороны дизайнера.
Разработка трех логотипов
Логотип для компании Автоподбор. Обязательно должен быть желтый или оранжевый цвет, что б логотип смотрел на черном и белом фоне.
Компания B1 Labs предоставляет услуги подготовки технической документации для IT компаний. Нужен логотип в трех вариациях: - общий B1 Labs - для учебного центра B1 Labs Academy - для центра корпоративного консалтинга B1 Labs ...
Сделать логотип ТЗ в файле.
Есть образец логотипа. Нужно по нему сделать логотип, внеся небольшие коррективы.