Необходимо нарисовать логотип по образцу, немного скорректировав

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Закрыт30 заявок567 просмотров

Есть образец логотипа. Нужно по нему сделать логотип, внеся небольшие коррективы.

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