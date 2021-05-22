Доработка макета логотипа

Логотип передам только приватно в cpt. Вернуть результат нужно будет также в редактируемом виде. Предлагаю следующий вариант - показываете скриншот своей доработки в любом качестве - получаете оговоренную сумму. В части доработки нужно будет слегка изменить изображение (взято из интернета) и придать индивидуальности - это от вас зависит. Бюджеты 100500 сразу мимо.