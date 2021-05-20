Разработка логотипа для магазина электронных сигарет и кальянов.

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Закрыт30 заявок1263 просмотра

Название компании: Хып-Пых (Puff-Puff)

Описание целевой аудитории: молодые люди (м/ж) в возрасте от 18 до 35 лет, Преимущественно проживающие в Москве. Аудитория быстро подхватывающая все тренды.

Сильные стороны перед конкурентами: более широкий ассортимент (раза в 2-3).

В логотипе должно быть отображенно как название компании, так и перечисление видов деятельности. Вейп, Кальяны, Табак. Vape/Hookah/Tobacco.

Логотип должен быть выполнен в стиле В левой части картинка (логотип), справа название компании.

Тип подачи: Простота, лаконичность.

Логотипом должен создаваться следующие образы:

А. Современность, инновационность.

Б. Эволюция, развитие, восхождение.

Разработать минимум 3 варианта логотипа как на название Пых-Пых, так и на Puff-Puff.

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