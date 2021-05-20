Здравствуйте. Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня. 1. Местонахождение в центре города. 2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока ...
Разработка логотипа для магазина электронных сигарет и кальянов.
Название компании: Хып-Пых (Puff-Puff)
Описание целевой аудитории: молодые люди (м/ж) в возрасте от 18 до 35 лет, Преимущественно проживающие в Москве. Аудитория быстро подхватывающая все тренды.
Сильные стороны перед конкурентами: более широкий ассортимент (раза в 2-3).
В логотипе должно быть отображенно как название компании, так и перечисление видов деятельности. Вейп, Кальяны, Табак. Vape/Hookah/Tobacco.
Логотип должен быть выполнен в стиле В левой части картинка (логотип), справа название компании.
Тип подачи: Простота, лаконичность.
Логотипом должен создаваться следующие образы:
А. Современность, инновационность.
Б. Эволюция, развитие, восхождение.
Разработать минимум 3 варианта логотипа как на название Пых-Пых, так и на Puff-Puff.
Заявки фрилансеров
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