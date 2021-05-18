Здравствуйте. Требуется придумать логотип для кафе и вывеску с названием кафе. Направления кафе пиццерия и кофейня. 1. Местонахождение в центре города. 2. Товары пицца, шаурма, кофе и тд (четкого ассортимента пока ...
Логотип для детской школы балета
Логотип в одном (силуэт) или двух цветах для детской школы балета. Девочка-балерина.
После выбора варианта лого нужно будет изобразить девочку в 5-6 позах (на выходе 5-6 картинок одного лого)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт4 года назад
нарисовать фигуру богатыря (можно просто тенями) с лазертагом для логотипаЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт4 года назад
Необоходимо разработать логотип компании. Название из двух слов (3 буквы и 9 букв) Теги, которые необохимо передать в лого:1. Нефтегазовая сфера 2. Анализ данных, статистика, графики - что то одно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для магазина детской одежды и товаров Zoreva Kids Ассортимент магазина детская одежда, в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление детских товаров. Цветовая ...Закрыт4 года назад
Создать логотип для ООО "Споруда-Механикс", которая занимается арендой строительной техники (экскаваторы, краны и т.д.)Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт4 года назад
Компания TOUCHR ,рекрутинговое агенство для гостиничного бизнеса также оказывает услуг в сфере жкх жилых и комерческих обьектов проходит полный ребрандинг ищем создателя креативного логотипа.Закрыт4 года назад
Нужно лого для проекта. Тема политическая партия. Название "Єдина Україна". Лого придумайте сами в любом стиле , мне главное быстро. Спасибо.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для мебельного магазина Zoreva Home Ассортимент магазина детская мебель , матрасы, подушки для, текстиль , в дальнейшем возможно расширение ассортимента в направление домашнего интерьера, поэтому ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт4 года назад
Отрисовать уже готовый логотип в Illustrator.Закрыт4 года назад