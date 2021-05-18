Логотип для детской школы балета

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Закрыт15 заявок1584 просмотра
#1$

Логотип в одном (силуэт) или двух цветах для детской школы балета. Девочка-балерина.

После выбора варианта лого нужно будет изобразить девочку в 5-6 позах (на выходе 5-6 картинок одного лого)

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