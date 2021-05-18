Компания TOUCHR ,рекрутинговое агенство для гостиничного бизнеса также оказывает услуг в сфере жкх жилых и комерческих обьектов проходит полный ребрандинг ищем создателя креативного логотипа.
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Создать логотип для ООО "Споруда-Механикс", которая занимается арендой строительной техники (экскаваторы, краны и т.д.)
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