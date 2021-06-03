Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок2256 просмотров
#1$60

Добрый день! Требуется разработать логотип. ТЗ в приложении. Результаты будем рассматривать в

течение 10 дней.

4 года назад
Zahar_Repin
Захар 
43 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад
Все отлично! Спасибо!
Спасибо за конкурс. Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Елена
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Григорий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 отзывов
4 года назад
Данил
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Глеб
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Юлия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
7 дней назад
11 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Олеся
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
Кристина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
42 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Иветта
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ярослав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ира
 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
час назад
117 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
4 года назад
Любовь
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Корнев
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Василий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Мадина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мирослав
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для бара/ресторана

    Логотип в стиле неоновой вывески. Название "Tomorrow" где T- бокал мартини, RR силуэт а-ля Джессика Рэббит.  Вариант с бокалом и без, что бы не было перебора.  Само слово зеленым, R и T можно выделить ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    разрабатывается программа ведения учета работ, склада,... типа 1с но под микро бизнес. название проекта  WorkCounting . пока нужен логотип.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить лого

    есть логотип https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/ilab_logo.png надо изменить голову роботу на https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/robot.png

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • ЛОГО

    $20

    сделать логотип для бренда. все подробности пришлю в тз

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка лого

    $15

    Есть сайт luxeo  .   team/и на нем есть текущее лого. Необходимо переделать лого, так же адаптировать его, что бы норм смотрелся в квадратных и круглых аватарках + фавикон.  Перед тем как делать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • На базе готового логотипа в векторе сделать несколько макетов формата

    Есть логотип в векторе. Нужно сделать на базе него несколько макетов формата "лого + текст" для печати табличек. Придумывать ничего не нужно - просто сделать в векторе как оно на фото ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать логотип/бренд

    Нужно создать именной логотип/бренд, одного человека, фотографии скину, расскажу подробнее Присылайте работы, если будут идеи тоже круто!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • ЛОГОТИП ПИЦЦЕРИИ

    $5

    Хочу заказать логотип для новой пиццерии на вднх. нужно помочь с названием. буду рад увидеть несколько вариантов. пишите если есть опыт в разработке пиццерии

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для вебстудии

    $30

    Всем привет! Нужен красивый и современный логотип для вебстудии. Название: Boin Studio Домен: boinstudio.com Описание деятельности: создание и разработка сайтов, Веб дизайн

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад