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Закрыт29 заявок447 просмотров

разрабатывается программа ведения учета работ, склада,... типа 1с но под микро бизнес. название проекта  WorkCounting . пока нужен логотип.

4 года назад
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