Изменить лого

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт37 заявок597 просмотров

есть логотип https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/ilab_logo.png

надо изменить голову роботу на https://ilab73.ru/frontend/web/img/index/robot.png

4 года назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егиш
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
27 отзывов
4 года назад
Шандор
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Макси
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
78 отзывов
4 года назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мирослав
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Дарья
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
447 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
64 отзыва
4 года назад
Яна
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Виктория
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Арман
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Диля
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
4 года назад
Андрей
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
200 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад