boegur

Андрей boegur

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Векторная и растровая графика

Перерисовка из растра в вектор. Лого. Создание и подготовка файлов под печать и резку. Инфографика.

Работа с растром: Коррекция. Доработка. Фон. Коллаж. Ретушь. Многослойные иллюстрации. Разработка этикеток и каталогов. Создание картинок по примеру.

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Отзывы заказчиков

guest_16196265887175
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$150
2 балла
4 года назад
Срисовать железнодоржные пути, автомагистрали и дороги с яндекс карт
Не правильно понял задачу, убил и свое и мое время. Проделанную работу не передал, просто пропал.
kllpff
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$1
10 баллов
4 года назад
Векторизировать картинку и цвет надписи заменить на белый
Андрей быстро и качественно выполнил работу, рекомендую!
Все четко и ясно. Все время на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
akma_1810
Акмарал 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перерисовать логотип
Заказала перерисовать логотип, предложил варианты и все понравилось. Сразу же заказала нарисовать баннер для крупной распечатки с этим лого, сделал все за 2 часа, чему я ОЧЕНЬ благодарна! Рекомендую!
технические задания ясные и понятные, все время была на связи. рекомендую.
Ответный отзыв
adoninms
Максим 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн для баннера для широкоформатной печати
Сроки соблюдены. Спасибо
Всегда на связи. На вопросы отвечает быстро и по делу. Рекомендую
Ответный отзыв
Zelzevul
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Доработка логотипа в CDR
Сделал работу быстрее срока. Задание понял и выполнил правильно. Никаких сложностей не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
Ясная постановка задачи, быстрая реакция. Все четко быстро и понятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв(-1)
от $3
от 1 дня
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