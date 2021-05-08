Векторная и растровая графика
Перерисовка из растра в вектор. Лого. Создание и подготовка файлов под печать и резку. Инфографика.
Работа с растром: Коррекция. Доработка. Фон. Коллаж. Ретушь. Многослойные иллюстрации. Разработка этикеток и каталогов. Создание картинок по примеру.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
2 балла
4 года назад
Не правильно понял задачу, убил и свое и мое время. Проделанную работу не передал, просто пропал.
$1
10 баллов
4 года назад
Андрей быстро и качественно выполнил работу, рекомендую!
Ответный отзыв
Все четко и ясно. Все время на связи. Рекомендую.
$5
10 баллов
4 года назад
Заказала перерисовать логотип, предложил варианты и все понравилось. Сразу же заказала нарисовать баннер для крупной распечатки с этим лого, сделал все за 2 часа, чему я ОЧЕНЬ благодарна! Рекомендую!
Ответный отзыв
технические задания ясные и понятные, все время была на связи. рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Сроки соблюдены. Спасибо
Ответный отзыв
Всегда на связи. На вопросы отвечает быстро и по делу. Рекомендую
$1
10 баллов
4 года назад
Сделал работу быстрее срока. Задание понял и выполнил правильно. Никаких сложностей не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ясная постановка задачи, быстрая реакция. Все четко быстро и понятно. Рекомендую.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв(-1)
от $3
от 1 дня
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