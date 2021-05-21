Есть фото фасада здания. Над входом планируется смонтировать вывеску - объемные буквы с подсветкой на металлической раме + логотип с подсветкой. Необходимо подготовить визуализацию фасада с вывеской днем и в вечернее время (с ...
Дизайн для баннера для широкоформатной печати
Нужно сделать фото для передачи в печать. Размер Банера будет 1х2 метра. Пример во вложении.
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