Дизайн для баннера для широкоформатной печати

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Завершен13 заявок410 просмотров

Нужно сделать фото для передачи в печать. Размер Банера будет 1х2 метра. Пример во вложении.

Сайт VolleyPlay.ru

Творчество приветствуется

Желательно сегодня сделать  

4 года назад
adoninms
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boegur
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