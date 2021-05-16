Визуализация рекламной вывески на фасаде здания

Есть фото фасада здания.

Над входом планируется смонтировать вывеску - объемные буквы с подсветкой на металлической раме + логотип с подсветкой.

Необходимо подготовить визуализацию фасада с вывеской днем и в вечернее время (с подсветкой).

ПРИМЕРЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ.

Технология: берется фото фасада и на нем размещается макет вывески. И так же делается вариант днем, и вариант ночью (затемненный фон и вывеска засвечивается).