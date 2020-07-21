Ищется специалист по привлечению лидов для производства рекламных вывесок, включая буквы и лайтбоксы. Работа через SMM, SMO, таргетированную рекламу или рассылки. Опыт в Москве или Питере будет плюсом. Рассматриваются бюджетные лиды. Необходимы предложения по методам и стратегиям.
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется настроить таргетированную рекламу в Instagram для привлечения 6-10 лидов в сутки на услуги рекламных вывесок. Бюджет на лид до 250 рублей. Опыт работы в данной нише будет преимуществом. Премия гарантирована при достижении целей.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо оформить аватар для Инстаграм с использованием логотипа, соблюдая минимализм и четкость. Также требуется разработать 3 шаблона постов: портфолио с фото работ, обучающий пост и рекламный пост. Итоговые файлы должны быть легкими, но качественными. Работа выполняется до полного утверждения заказчиком.Баннеры24 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется SEO-специалист для продвижения сайта по изготовлению рекламных вывесок в регионе Москва. Необходимо долгосрочное сотрудничество на более чем год. Применение вечных ссылок и наличие рекомендаций по SEO за последние 4-5 месяцев будут преимуществом.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт. Нужно разработать простое приложение для смартфонов. Контакты, каталог товаров, корзина с функционалом для заказа и возможностью оплаты через приложение. Детали требуемого приложения обсудим.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн-проект оформления магазина и расстановки образцов продукции, мебели и т.д. Помещение примерно 80 м2. В нем будет располагаться магазин по продаже биокаминов и массажных кресел. Есть логотип и фирменный ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Есть фото фасада здания. Над входом планируется смонтировать вывеску - объемные буквы с подсветкой на металлической раме + логотип с подсветкой. Необходимо подготовить визуализацию фасада с вывеской днем и в вечернее время (с ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт4 года назад
Регион Москва Услуги - производство рекламных вывесок. Опыт продвижения подобной тематики является преимуществом при выборе специалиста. Интересует не столько оптимизация, сколько вывод в ТОП-10 по Москве. Домену больше 2 ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт4 года назад
Появился вирус который не обнаруживается стандартными способами. Обнаружили через Вебмастер Яндекса в индексе новую страницу. Перешли, там ссылки на порно-ресурсы. Программист который занимался мелкими доработками сайта пробовал удалить, не получилось - через какое-то ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Регион Москва Услуги - производство рекламных конструкций. Опыт продвижения подобной тематики является преимуществом. Сайт сделан давно и сейчас ведется СЕО. Но за 10 месяцев результат не удовлетворительный. Ссылка ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Есть старый сайт. Необходим адаптивный дизайн главной под Бутстрап3 Есть заполненный бриф.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно предложить контент-план, дооформить или переоформить аккаунт. Так же необходимо предложение по ведению аккаунта (посты, подписчики, переписка и т.д.) и рекламе в социальных сетях, предпочтительно через фейсбук, но готовы рассмотреть и другие социальные сети. ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт4 года назад
Обязательно хорошее знание Вордпресса и программирования для него! Необходимо разработать сайт на Вордпресс. Должен быть каталог товаров, корзина и форма заказа по нашим требованиям. Есть акционные товары которые система должна просчитывать ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Настройка и ведение рекламной кампании для аккаунта производства вывесок Регион Москва Обязательно: кейсы настройки таргетированной рекламы для рекламного производства Желательно: кейсы по настройке таргетированной рекламы для рекламного производства МоскваСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание положительных отзывов для компании. Работа с активом отзовиков. Интересует комплексная работа.Что можете предложить? За сколько готовы сделать?Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо комплексное продвижение инстаграма под ключ. -постинг; -возможная настройка рекламы (таргет например) -создание визуала; -контент план; -разбор целевой аудитории; -копирайтинг небольших текстов. Какие цены можете предложить ...Социальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Добрый день! Сайт на Вордпрессе. Появился глюк - при отправке формы она отправляется но визуально ни чего не происходит и пользователь думает что заявка не отправилась. Глюк или из-за обновления или что-то ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Продвижение аккаунта школы иностранных языков. Предложите стоимость услуги и что будет входить?Социальные сети (SMM и SMO)44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Вот лендинг: rabukva.ru территория - Москва. Услуги: объемные буквы с подсветкой, световые короба, тонкие панели и т.д. Нужны максимально бюджетные лиды. Кто что может предложить? У кого какой опыт в ...Продажи и лиды3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Перенесли сайт на Вордпресс. Сейчас наводим порядок с СЕО и правим недочеты. 1. Нужно настроить передачу с форм на сайте заказов в CRM Битрикс 24. Ранее работала, но сломалась после редизайна. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад