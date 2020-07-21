A911

Алексей A911

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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  • Привлечение лидов - рекламные вывески

    Ищется специалист по привлечению лидов для производства рекламных вывесок, включая буквы и лайтбоксы. Работа через SMM, SMO, таргетированную рекламу или рассылки. Опыт в Москве или Питере будет плюсом. Рассматриваются бюджетные лиды. Необходимы предложения по методам и стратегиям.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Привлечение лидов из Instagram Москва

    $100

    Требуется настроить таргетированную рекламу в Instagram для привлечения 6-10 лидов в сутки на услуги рекламных вывесок. Бюджет на лид до 250 рублей. Опыт работы в данной нише будет преимуществом. Премия гарантирована при достижении целей.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для Инстаграм оформить аватар и разработать 2 шаблона постов

    $20

    Необходимо оформить аватар для Инстаграм с использованием логотипа, соблюдая минимализм и четкость. Также требуется разработать 3 шаблона постов: портфолио с фото работ, обучающий пост и рекламный пост. Итоговые файлы должны быть легкими, но качественными. Работа выполняется до полного утверждения заказчиком.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • СЕО регион Москва

    Ищется SEO-специалист для продвижения сайта по изготовлению рекламных вывесок в регионе Москва. Необходимо долгосрочное сотрудничество на более чем год. Применение вечных ссылок и наличие рекомендаций по SEO за последние 4-5 месяцев будут преимуществом.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложения IOS и Андроид

    Есть сайт. Нужно разработать простое приложение для смартфонов. Контакты, каталог товаров, корзина с функционалом для заказа и возможностью оплаты через приложение. Детали требуемого приложения обсудим.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн-проект магазина СРОЧНО!

    Необходимо разработать дизайн-проект оформления магазина и расстановки образцов продукции, мебели и т.д. Помещение примерно 80 м2. В нем будет располагаться магазин по продаже биокаминов и массажных кресел. Есть логотип и фирменный ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация рекламной вывески на фасаде здания

    $5

    Есть фото фасада здания. Над входом планируется смонтировать вывеску - объемные буквы с подсветкой на металлической раме + логотип с подсветкой. Необходимо подготовить визуализацию фасада с вывеской днем и в вечернее время (с ...

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО сайта на Вордпресс под ключ

    Регион Москва Услуги - производство рекламных вывесок. Опыт продвижения подобной тематики является преимуществом при выборе специалиста. Интересует не столько оптимизация, сколько вывод в ТОП-10 по Москве. Домену больше 2 ...

    ElementorWordPress
    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Почистить сайт от вирусов закрыть дыры

    Появился вирус который не обнаруживается стандартными способами. Обнаружили через Вебмастер Яндекса в индексе новую страницу. Перешли, там ссылки на порно-ресурсы. Программист который занимался мелкими доработками сайта пробовал удалить, не получилось - через какое-то ...

    WordPress
    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО продвижение

    Регион Москва Услуги - производство рекламных конструкций. Опыт продвижения подобной тематики является преимуществом. Сайт сделан давно и сейчас ведется СЕО. Но за 10 месяцев результат не удовлетворительный. Ссылка ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реклама в Инстаграм

    Нужно предложить контент-план, дооформить или переоформить аккаунт. Так же необходимо предложение по ведению аккаунта (посты, подписчики, переписка и т.д.) и рекламе в социальных сетях, предпочтительно через фейсбук, но готовы рассмотреть и другие социальные сети. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт на Вордпресс и программирование

    Обязательно хорошее знание Вордпресса и программирования для него! Необходимо разработать сайт на Вордпресс. Должен быть каталог товаров, корзина и форма заказа по нашим требованиям. Есть акционные товары которые система должна просчитывать ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламная кампания в Инстаграмм для рекламного производства

    Настройка и ведение рекламной кампании для аккаунта производства вывесок  Регион Москва Обязательно: кейсы настройки таргетированной рекламы для рекламного производства Желательно: кейсы по настройке таргетированной рекламы для рекламного производства Москва

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение под ключ instagram частного психолога

    Необходимо комплексное продвижение инстаграма под ключ. -постинг; -возможная настройка рекламы (таргет например) -создание визуала;  -контент план; -разбор целевой аудитории; -копирайтинг небольших текстов. Какие цены можете предложить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить формы сайта Вордпресс

    $20

    Добрый день! Сайт на Вордпрессе. Появился глюк - при отправке формы она отправляется но визуально ни чего не происходит и пользователь думает что заявка не отправилась. Глюк или из-за обновления или что-то ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужны лиды: производство рекламных вывесок в Москве

    Вот лендинг: rabukva.ru территория - Москва. Услуги: объемные буквы с подсветкой, световые короба, тонкие панели и т.д. Нужны максимально бюджетные лиды. Кто что может предложить? У кого какой опыт в ...

    Продажи и лиды3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мелкие доработки сайта на Вордпресс

    $20

    Перенесли сайт на Вордпресс. Сейчас наводим порядок с СЕО и правим недочеты. 1. Нужно настроить передачу с форм на сайте заказов в CRM Битрикс 24. Ранее работала, но сломалась после редизайна. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
8 баллов
4 года назад
Редизайн главной страницы - доставка суши.
Спасибо
Работа выполнена, претензий нет.
Ответный отзыв
steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поправить формы сайта Вордпресс
WordPress
четко поставленная задача, быстрая оплата задания. Рекомендую, надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Качество, цена и сроки понравились. Рекомендуем.
Ответный отзыв
nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$503
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта, техническая и СЕО оптимизация, замена старого.
Спасибо за интересный проект! Оплата своевременная. Продолжаем сотрудничество.
Работа выполнена. Продолжаем СЕО. Надеемся на хороший результат.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Срочно! Интеграция по API системы бронирования
Joomla
Спасибо Алексею за интересный проект! Всё прошло отлично, будем сотрудничать дальше :)
Работа выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл
Ответственный и порядочный заказчик. Приятно с вами работать.
Обращаемся не первый раз и снова все отлично. Результаты положительные, работой довольны. Будем обращаться!
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