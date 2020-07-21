Поправить формы сайта Вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок285 просмотров

Добрый день!

Сайт на Вордпрессе.

Появился глюк - при отправке формы она отправляется но визуально ни чего не происходит и пользователь думает что заявка не отправилась.

Глюк или из-за обновления или что-то сами испортили.

WordPress
5 лет назад
A911
44 года
9 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Качество, цена и сроки понравились. Рекомендуем.
четко поставленная задача, быстрая оплата задания. Рекомендую, надеюсь на долгосрочное сотрудничество

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