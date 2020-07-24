Сверстать карточку товара на Bitrix

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок307 просмотров

Добрый день!

Нужно сверстать карточку товара. Макет в figma

Запрограммировать тоже нужно. 

Figma
5 лет назад
guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Romanavr
Роман 
27 лет
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Был
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5 лет назад
$50
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Спасибо! Роман ответственный и грамотный исполнитель. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, четко ставит ТЗ и быстро реагирует на вопросы. Однозначно рекомендую!

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