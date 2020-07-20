Увеличить скорость загрузки страниц

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Закрыт5 заявок484 просмотра

Создали сайт на бесплатном (платном хостинге), сайт продаван. Обнаружили что скорость прокрутки страницы хотелось бы быстрее.

Наш сайт potolok-natyazhnoj.ru продаем натяжные потолки в москве, так что хотелось бы человека который бы помог с этим и вел сайт дальше, спасибо за внимание москва или территориальность не важна.

5 лет назад
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