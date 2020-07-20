Необходимо полностью скопировать сайт vatrush.nethouse.ru и разместить на хостинге.
Увеличить скорость загрузки страниц
Создали сайт на бесплатном (платном хостинге), сайт продаван. Обнаружили что скорость прокрутки страницы хотелось бы быстрее.
Наш сайт potolok-natyazhnoj.ru продаем натяжные потолки в москве, так что хотелось бы человека который бы помог с этим и вел сайт дальше, спасибо за внимание москва или территориальность не важна.
Заявки фрилансеров
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