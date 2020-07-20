Требуется разработать форму обратной связи на html + js + css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок385 просмотров

Здравствуйте.

Требуется разработать форму обратной связи на html + js + css с формированием в pdf файл

Обычные поля заполнения, после заполнения пользователю выводится файл для проверки далее файл сохраняется в pdf и отправляется на почту администратора и почту клиента.

Далее эта форма будет подключаться на сайт, следовательно не должно быть ничего сложного.

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
leshchenko_vera
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