Здравствуйте.

Требуется разработать форму обратной связи на html + js + css с формированием в pdf файл

Обычные поля заполнения, после заполнения пользователю выводится файл для проверки далее файл сохраняется в pdf и отправляется на почту администратора и почту клиента.

Далее эта форма будет подключаться на сайт, следовательно не должно быть ничего сложного.