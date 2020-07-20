Привязать потверждение по смс регистрацию на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок569 просмотров

Нужно на действующем сайте сделать обязательным подтверждение телефона при регистрации через api rocketsms.by

WordPress
5 лет назад
aleksMinsk
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
169 отзывов
5 лет назад
Кирилл
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Степан
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
243 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад