Пул правок на вп

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Завершен2 заявки507 просмотров

Задачи в доке. Сроки и цена с вас

5 лет назад
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$70
24 дня
Хороший исполнитель. Делает качественно. Но в средине работы поменял условия работы и потребовал аванс. И тем самым создал очень глобальные сложности и подвисание проекта. Как спец классный
Были сложности, в итоге договорились

Заявки фрилансеров

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад