Backend/laravel - туристический портал.

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок594 просмотра

Cрочно ищем в свою команду Senior / TeamLead. на 4 месяца.

Оплата труда обсуждается с успешным кандидатом.

Обязанности:

Участие в написании технической документации

Разработка и Анализ архитектуры проекта

Принятие решений по архитектуре проекта

Code review

Ответственность за техническую часть проекта

Сбор информации о проекте (доступы, исходники, архитектура, трекеры)

Разработка, анализ и оптимизация процесса разработки и деплоя (процесс, документация, трекинг)

Требования :

Опыт работы с Laravel, Vue.JS

Опыт работы с BitBucket/Pipeline/AWS/S3

Опыт управления командой

Написание технической документации

Дополнительно в команду требуется Middle back end developer

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