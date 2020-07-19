Есть сайт https://prazdnikon.ru/ (вордпресс, Элементор) ================== задача Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере страница - главная + вот такие картинки ссылки http://joxi.ru/n2YoQlvCZlvEEr ============ Оплата ...
Доработка сайта на yii 1
Всем привет, ищу разработчкика на Yii 1
Нужно сделать поддомены по городам на сайте areado.ru
Есть каталог салонов, сейчас все в категории /spb /msc и т.п.
Нужно сделать spb.areado.ru. msc.areado.ru и т.п.
Заявки фрилансеров
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