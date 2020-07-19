Доработка сайта на yii 1

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Закрыт4 заявки771 просмотр

Всем привет, ищу разработчкика на Yii 1

Нужно сделать поддомены по городам на сайте areado.ru

Есть каталог салонов, сейчас все в категории /spb /msc и т.п. 

Нужно сделать spb.areado.ru. msc.areado.ru  и т.п.

Yii
5 лет назад
Oleg_Piter
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