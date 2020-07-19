Всем привет! Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP): Провести оптимизацию скорости загрузкиОптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайтаПрописать корректно тег hreflangПоправить оптимизацию под ...
Плагин платежного шлюза Unitpay для WooCommerce
Требуется доработка плагина Unitpay под WooCommerce.
Плагин рабочий, хоть и слабый, оплата проходит, товары покупаются, но он не выдает какую-либо информацию которая должна отображаться покупателям по возвращению в магазин. При оплате через PayPal, WebMoney, даже Robokassa, по возвращению на сайт генерируется базовая информация о получаемом цифровом товаре – номер заказа, дата, емейл, сумма, наименование товара, кнопка скачать и т.п. и т.д. – этой информации нет, она просто не выводится.
Нужно заставить плагин правильно выводить эту информацию как делают любые другие плагины. Прикреплено 2 изображения, оплата через WebMoney и оплата через Unitpay, по ним прекрасно видно, что по возвращению на сайт информация на сайте отсутствует о заказе.
Ссылка на сайт платежной системы https://unitpay.ru/
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