Оптимизация проекта клиники

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок434 просмотра

Всем привет!

Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP):

  • Провести оптимизацию скорости загрузки
  • Оптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайта
  • Прописать корректно тег hreflang
  • Поправить оптимизацию под мобильные устройства
  • Внедрить структурированные данные для страниц (сниппеты) - хлебные крошки и рейтинг звезд
  • Поправить карту на странице контактов
Оплата в гривне. Срок неделя.
WordPress
5 лет назад
klopec
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25 дней назад

Выбранный исполнитель

bl4cksorn
Андрей 
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$80
7 дней
Escrow
Сотрудничаем с Андреем не первый раз. Спасибо, все отлично.
Всё супер. Рад сотрудничеству с Андреем. Обращайтесь ещё)

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Кисляк
 
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bl4cksorn
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