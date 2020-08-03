Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox, вносить ...
Оптимизация проекта клиники
Всем привет!
Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP):
- Провести оптимизацию скорости загрузки
- Оптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайта
- Прописать корректно тег hreflang
- Поправить оптимизацию под мобильные устройства
- Внедрить структурированные данные для страниц (сниппеты) - хлебные крошки и рейтинг звезд
- Поправить карту на странице контактов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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