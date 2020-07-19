Плагин для Adobe.XD

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Закрыт1 заявка385 просмотров

Требуется реализовать плагин. 

Для реализации используется HTML, CSS, JS. 

Что нужно сделать:

Создать плагин управления задачами.

В который допустим менеджер и дизайнер.

Менеджер со своего компа в этом плагине задает задачи и они сразу синхронизируются с выводом плагина на компе дизайнера. 

Список задач, проекты.

Заголовок и текст задачи. 

Так как проект не совсем понятный, то он будет разбит на спринты:

Прототип, альфа, бета и тд. 

Оплата по спринтам, а не за проект. 

Ставка 1000ру / час. 

Связь в телеграм.

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
klaineroleg
Олег 
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Анастасия
 
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5 лет назад