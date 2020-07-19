Плагин для Adobe.XD

Требуется реализовать плагин.

Для реализации используется HTML, CSS, JS.

Что нужно сделать:

Создать плагин управления задачами.

В который допустим менеджер и дизайнер.

Менеджер со своего компа в этом плагине задает задачи и они сразу синхронизируются с выводом плагина на компе дизайнера.

Список задач, проекты.

Заголовок и текст задачи.

Так как проект не совсем понятный, то он будет разбит на спринты:

Прототип, альфа, бета и тд.

Оплата по спринтам, а не за проект.

Ставка 1000ру / час.

Связь в телеграм.