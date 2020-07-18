Вывод openlayers в web страницу

Есть web страница в которую имплементирован OpenLayers и подключен GoogleMaps.

1. Требуется дополнительно подключить OSM (вывести в радиобатон переключение между GoogleMaps и OSM).

2. Для OpenLayers на web странице реализовано добавление/удаление маркеров. Требуется добавить возможность добавления/удаления/изменения ломаной и многоугольника.

3. Кнопка для переключения слоёв карт

4. Требуется реализовать возможность сохранение в базе текущих фигур на карте

и загрузку из базы фигур и отрисовка их на карте. Для реализации нужно использовать ajax. Требуется реализовать frontend часть (кнопки, вызов запроса с передачей/считыванием данных). Backend часть я реализую сам

Задача срочная, т.ч. в отклике указывайте пожалуйста когда сможете завершить выполнение задания.

Ссылка на реализованную часть: https://github.com/aleksandr-prianishnikov/Marker/tree/master/src/main/resources/templates