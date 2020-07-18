Здравствуйте. Нужно скачать сайт для дальнейшей установки на хостинг. Скачать нужно качественно со всеми стилями, картинками, функциями. Ищу исполнителя из Украины, так как, в другую страну есть проблемы с переводами денег
Вывод openlayers в web страницу
Есть web страница в которую имплементирован OpenLayers и подключен GoogleMaps.
1. Требуется дополнительно подключить OSM (вывести в радиобатон переключение между GoogleMaps и OSM).
2. Для OpenLayers на web странице реализовано добавление/удаление маркеров. Требуется добавить возможность добавления/удаления/изменения ломаной и многоугольника.
3. Кнопка для переключения слоёв карт
4. Требуется реализовать возможность сохранение в базе текущих фигур на карте
и загрузку из базы фигур и отрисовка их на карте. Для реализации нужно использовать ajax. Требуется реализовать frontend часть (кнопки, вызов запроса с передачей/считыванием данных). Backend часть я реализую сам
Задача срочная, т.ч. в отклике указывайте пожалуйста когда сможете завершить выполнение задания.
Ссылка на реализованную часть: https://github.com/aleksandr-prianishnikov/Marker/tree/master/src/main/resources/templates
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