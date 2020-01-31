Перенос форума

Перенести форум pph с сайта на Битриксе на сайт WordPress

мы общественная организация родственников заключенных. Наш сайт www.women-zekam.ru У нас был сайт на Битриксе и при нём форум на PPH. Адрес форума http://ooinadezhda.womenzpo.beget.tech/forum/ В октябре прошлого года мы перенесли сайт на WordPress. Форум тоже перенесли, но он встал на WordPresse криво. Скажите, пожалуйста, можно ли его перенести, как форум РРН? Или только сменив систему на WordPress? И если нет возможности сохранить форум, как РРН , то встанет ли он корректно на WordPress? Сейчас мы рубрику форум тупо отключили. И сколько будет стоить перенос?