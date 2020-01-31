Здравствуйте. Нужно скачать сайт для дальнейшей установки на хостинг. Скачать нужно качественно со всеми стилями, картинками, функциями. Ищу исполнителя из Украины, так как, в другую страну есть проблемы с переводами денег
Перенос форума
Перенести форум pph с сайта на Битриксе на сайт WordPress
мы общественная организация родственников заключенных. Наш сайт www.women-zekam.ru У нас был сайт на Битриксе и при нём форум на PPH. Адрес форума http://ooinadezhda.womenzpo.beget.tech/forum/ В октябре прошлого года мы перенесли сайт на WordPress. Форум тоже перенесли, но он встал на WordPresse криво. Скажите, пожалуйста, можно ли его перенести, как форум РРН? Или только сменив систему на WordPress? И если нет возможности сохранить форум, как РРН , то встанет ли он корректно на WordPress? Сейчас мы рубрику форум тупо отключили. И сколько будет стоить перенос?
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