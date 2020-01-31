Перенести подгрузку js кода по событию (сейчас всегда грузится)

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Закрытнет заявок191 просмотр

На сайте есть форма "Перезвоните мне". В ней поле "Телефон". В этом поле маска для ввода, чтобы посетители корректно указывали номер телефона.

Маска задаётся через jquery.inputmask.js. Сейчас jquery.inputmask.js грузится на всех страницах сайта, а формой "Перезвоните мне" пользуются

Чтобы избежать бесполезных загрузок jquery.inputmask.js, можно ли jquery.inputmask.js подгружать только при открытии формы "Перезвоните мне"?

JavaScript
5 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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