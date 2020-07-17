Сделать и настроить сайт по готовому дизайну страниц

Нужен верстальщик-программист, который сделает и настроить переходы + дополнительные функции по готовому дизайну страниц (18 страниц + мобильная версия для каждой страницы). В наявности есть Фотошоп-исходники и шрифты, отдельно прописанные для каждой страницы

Нужно настроить переход между страницами, всплывающие окна,"вмонтировать" платежную систему в сайт + еще дополнительные

(несложные) функции.

Пожалуйста, в комментариях указывайте приблизительную стоимость (все исходники + ТЗ будут предоставлены лично, не пишите "БЕЗ ТЗ не скажу цену" - такие будут игнорироваться)