Требуется Devops специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки286 просмотров

Для текущего проекта нужно настроить среду: разворот докер образов, настройка репозиториев, интеграция центры, настройка серверов, запуск тестов, автодеплой и выкат на прод, автоматическое обновление сертификатов, настроить мониторинг серверов и тд

Существуем описание схемы. Частично работа уже сделана: подняты некоторые серверы, нужно будет все доделать и довести до ума. Некоторые моменты вообще не сделаны. 

5 лет назад
nfedyuk
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ckissel
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$615
40 дней
Отзыв недоступен.
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ckissel
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