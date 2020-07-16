Перенос контента из Авито (примерно 2000 объявлений) на сайт на движке DLE База mysql 1. Название объявления 2. Картинка 3. Описание текстовое Этих полей достаточно ...
Ebay и Амазон - связать
Есть магазин на Ебей и на Амазон.
Предлагаются единые товары.
Нужно организовать завязку двух магазинов под автоматизацию смены цен, параметров, складских остатков.
Сейчас правится вручную.
Вторая задача, если возможно автоматизировать обработку заказов, проставления кодов, транспортной доставки и т.д.
Рынок германия.
В заказе указывать коротко ваши предложения. Детали обсудим в личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать авторизацию на сайте на php, получить данные сессииВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть написанный интернет-магазин http://kotopes45.ru/HomePage. В него нужно внедрить накопительную систему скидок. Пользователь затарился на 2к, весь следующий месяц у него скидка 5%. Не затарился-скидки нет. Скидку будет видно в корзине. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть крупный интернет магазин. Сейчас в нем существует только десктоп-версия с определенным функционалом. Сверстаны темплейты мобильной версии, необходимо насадить на них функционал, предварительно разобравшись в уже имеющейся архитектуреВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $8
есть маленькая програмка(игра) , написанна на нативном js ( 40 строчек кода js , чуть стилей и еще меньше html) , нужно помочь переписать ее в react js, код рабоий , в нем ничего менять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Исправить ошибки в существующем проекте. Интегрировать систему звездного рейтинга, настроить базу данных а так же систему для регистрации, так чтобы определенному пользовоателю приходили уведомления о заказе, и была возможность принимать их, более подробно можем поговорить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно написать парсер на PHP который брать содержимое из кэша гугла. Есть большой список urls, нужно взять html из кэша гугл по адресу https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A@URL@ Где @URL@ это адрес из списка. После получения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Шаблон Аспро.Максимум. Отладить автоматическую загрузку каталога от поставщика и передачу параметров в товары. (инструкция от поставщика есть). Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV. Обновление файлов выгрузки всех клиентов происходит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт smail-norilsk.ru Админка WordPress Необходимо загрузить изображения товаров в соответствующие разделы. Всего изображений 3 741 шт. (Какие-то уже могут быть загружены). Изображения в формате jpeg. необходимо загрузить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо перенести сайт https://www.arendaopalubki-ufa.ru/ с Тильды на WordPress, сохранив все файлы и дизайн. Пишите в заявках примерную вилку цен от-до.Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад