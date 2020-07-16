Ebay и Амазон - связать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки568 просмотров

Есть магазин на Ебей и на Амазон.

Предлагаются единые товары.

Нужно организовать завязку двух магазинов под автоматизацию смены цен, параметров, складских остатков.

Сейчас правится вручную.

Вторая задача, если возможно автоматизировать обработку заказов, проставления кодов, транспортной доставки и т.д.

Рынок германия.

В заказе указывать коротко ваши предложения. Детали обсудим в личку.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад