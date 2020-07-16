Настроить импорт от поставщика на Битрикс. шаблон Аспро.Максимум.

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Шаблон Аспро.Максимум. 

Отладить автоматическую загрузку каталога от поставщика и передачу параметров в товары.  (инструкция от поставщика есть). 

Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV. 

Обновление файлов выгрузки всех клиентов происходит каждые 7-10 часов в бесконечном цикле.

Ссылки на выгрузку не меняются. 

Доступ к загрузке предоставляется по ip адресу сервера. 

Сейчас каталог загружен по ссылке, но данные не обновляются каждый день – необходимо наладить автоматическое обновление.  

Не передаются: дополнительные изображения у всех товаров, старые цены для товаров с акциями, акции не подтягиваются в карточку товара 

Нужно вывести в карточке товара дополнительные фотографии, акционные товары: старая и новая цена, срок действия этой цены наличие выводить в конкретном количестве на сайте (сейчас выводить много, достаточно).  

Сделать нужно быстро за 1 день. 

5 лет назад
proffmarketing
Андрей 
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5 лет назад

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Евгений
 
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