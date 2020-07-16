Настроить импорт от поставщика на Битрикс. шаблон Аспро.Максимум.

Шаблон Аспро.Максимум.

Отладить автоматическую загрузку каталога от поставщика и передачу параметров в товары. (инструкция от поставщика есть).

Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV.

Обновление файлов выгрузки всех клиентов происходит каждые 7-10 часов в бесконечном цикле.

Ссылки на выгрузку не меняются.

Доступ к загрузке предоставляется по ip адресу сервера.

Сейчас каталог загружен по ссылке, но данные не обновляются каждый день – необходимо наладить автоматическое обновление.

Не передаются: дополнительные изображения у всех товаров, старые цены для товаров с акциями, акции не подтягиваются в карточку товара

Нужно вывести в карточке товара дополнительные фотографии, акционные товары: старая и новая цена, срок действия этой цены наличие выводить в конкретном количестве на сайте (сейчас выводить много, достаточно).

Сделать нужно быстро за 1 день.