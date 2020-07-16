Сделать правки на php

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок1077 просмотров

Сайт: https://remontpro.pro/

Сделать доработки  по ТЗ во вложении:

Испорт/экспорт

пару правок по верстке и пр.

PHP
5 лет назад
utkoff
Игорь 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Лусине
 
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Гегайр
 
35 лет
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2 месяца назад
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Андрей
 
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Был
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Арсентий
 
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Владимир
 
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Азиз
 
27 лет
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5 лет назад
5 лет назад