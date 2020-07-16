Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Сделать правки на php
Сайт: https://remontpro.pro/
Сделать доработки по ТЗ во вложении:
Испорт/экспорт
пару правок по верстке и пр.
Заявки фрилансеров
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