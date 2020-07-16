Встроить форму быстрого заказа в оформлении

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Закрыт3 заявки480 просмотров

Встроить форму быстрого заказа в  оформлении заказа на опенкарт simple checkout .То есть просто будет происходить отправка данных  корзины  + имя и фамилия и емейл  на почту .

Opencart
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