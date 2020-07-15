Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Импорт товаров с изменениями в OcStore 3 из XML
Добрый день
Есть сайт на OcStore 3
Создание категорий и добавление товаров будет через файлы
ссылки
https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121
https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/
http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml
http://www.pamuktenim.com/TicimaxXml/2C8B9E8779/ - тут цены в долларах
файл
https://yadi.sk/d/bgfmB55WWGRBHA
1. Что бы на сайт можно было импортировать товары и категории через такие файлы
2. Импортируем каждый файл отдельно. При импорте выбираем на сколько % нужно увеличивать цену на сайте.
3. Описание товара и название товара в фалах на турецком. Нужно что бы они переводились на русский язык.
4. Почти во всех файлах цена в турецких лирах. У одного в долларах. Решили на сайте выводить и в долларах и в рублях. Конвертация раз в день по курсу ЦБ.
5. Нужно будет настроить синхронизацию количества, что бы раз в день из тех файлов что по ссылкам брал количество на сайт
6. Что бы знали какой товар из какого файла импортирован (нужно при обработке заказа)
Постоплата через заказ 14 000 руб
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